Weststeiermark Sturmböen ließen Bäume auf Straßen stürzen

Nach heftigen Sturmböen mussten mehrere Feuerwehren am Dienstag ausrücken. In Stallhofen, Mooskirchen und Köppling sowie in Gundersdorf in der Gemeinde St. Stefan ob Stainz waren mehrere Bäume umgestürzt. Aktuell stürmt es im Bezirk Voitsberg weiter stark.