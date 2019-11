In Krottendorf-Gaisfeld blieb Mittwoch in der Früh ein Kastenwagen, der Sauerstoff transportiert, in einer Wiese stecken - knapp vor einem Graben. Der Wagen drohte umzukippen.

Fünf Kameraden der Feuerwehr Gaisfeld standen im Einsatz © FF Gaisfeld

Der anhaltende Regen in der Region hinterlässt seine Spuren - und zwar in Form von gatschigen Wiesen. Am Dienstag blieb ein Essenszusteller in Steinberg bei Ligist beim Reversieren im Erdreich stecken, am Mittwoch in der Früh ein Lieferwagen in Krottendorf-Gaisfeld. Der Kastenwagen, der im Ortsteil Gaisfeld unterwegs war, wollten ebenfalls Umdrehen - und blieb in einer angrenzenden Wiese stecken.