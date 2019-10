Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im blau markierten Areal sollen die Wohnungen entstehen © Tonweber

Werner Monsberger, Besitzer der Freizeitinsel Piberstein, reicht es. Nach der letzten Köflacher Gemeinderatssitzung, in der der Bebauungsplan für das neue Seeresort hätte beschlossen werden sollen, will der Unternehmer nun Konsequenzen ziehen. "Ich habe die Öffentlichkeit noch nie ausgeschlossen, obwohl das Areal im Privatbesitz ist. Jetzt wird es bis auf Weiteres gesperrt", so Monsberger. Nur der Campingverein, der sich auf dem Gelände des ehemaligen Campingplatzes eingemietet hat, und die Pächter der 14 Ferienhütten sollen noch Zutritt zum Gelände erhalten. Auch das Badegelände, die Liegewiese und der Parkplatz werden bis auf weiteres komplett gesperrt. "Das ist eigentlich nicht, was ich möchte, aber wenn die Fläche weiterhin ungenutzt bleibt, ist das für meine Firma wirtschaftlich nicht mehr schaffbar."