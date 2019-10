Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Storchennest wurde gereinigt und für den Winter vorbereitet © Gemeinde Mooskirchen

Nicht nur in Köflach sind Störche daheim, auch die Gemeinde Mooskirchen darf die Vögel zu ihren Einwohnern zählen. Vor 67 Jahren ließ sich zum ersten Mal ein Storchenpaar in der Gemeinde nieder. Auf einem Rauchfang eines der ältesten Gebäude der Gemeinde haben sich die Störche ihr Nest gebaut und auch in diesem Jahr einige Junge großgezogen.