Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 12. Oktober wird zur Sternwallfahrt geladen © Karl Mayer

In den beiden vergangenen Jahren erlebte der Wallfahrtsort Maria Lankowitz mit der von Reinhold Waldhaus und Anton Eisner initiierten Sternwallfahrt eine der größten Fußwallfahrten der letzten Jahrzehnte.

So machten sich im Vorjahr 19 Pilgergruppen mit mehr als 350 Menschen zu Fuß auf den Weg zur Gottesmutter von Maria Lankowitz – für die Teilnehmer, aber auch für viele per Auto angereiste Pilger ein einmaliges Erlebnis.