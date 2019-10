Kleine Zeitung +

Stallhofen Polizeistützpunkt mit Abriss des Gemeindeamts aufgelassen

Am kommenden Montag rollen in Stallhofen die Bagger an und der Abriss des alten Gemeindeamtes beginnt. Ein Wermutstropfen: Mit dem Abriss wird der Stützpunkt der Polizei in der Gemeinde aufgelassen.