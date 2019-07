Facebook

In Berndorf deckten die starken Sturmböen Häuser ab, die Wehr rückte mit Planen an © FF Berndorf

Gekracht hat es am vergangenen Wochenende auch in der Region. Starke Sturmböen und große Regenmengen haben an einigen Orten großen Schaden angerichtet. Dass vor allem der Sturm Probleme machte, weiß Bereichsfeuerwehrkommandant Christian Leitgeb: „Überschwemmungen sind weitgehend ausgeblieben, da uns die Unwetterfront nur am Rande gestreift hat. Graz-Umgebung hat es viel stärker getroffen.“ Die Feuerwehren Köflach, Krems, Edelschrott und Söding hatten am Wochenende am meisten zu tun. „Es sind viele Bäume vom Wind umgeknickt und entwurzelt worden und mussten entfernt werden“, so Leitgeb.