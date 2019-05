Karlheinz Süß und Ida Hafner luden zur ersten Fotochallenge in der Lipizzanerheimat. Eine vierköpfige Fachjury bewertete die Bilder der Hobbyfotografen.

Die Erstplatzierten und Organisatoren der ersten Fotochallenge in der Lipizzanerheimat © Privat

Bei einer Fotochallenge bekommen Hobbyfotografen den Auftrag innerhalb einer bestimmten Zeit Bilder zu vorgegeben Themen zu machen. Was weltweit längst zum Trend geworden ist, hat nun auch den Weg in die Lipizzanerheimat gefunden. Karlheinz Süß und Ida Hafner luden am Sonntag zur ersten Fotochallenge der Lipizzanerheimat ein.