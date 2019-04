Facebook

Jochen Bocksruker (Mitte) mit seinem neuen Stadtratsteam © Andrea Kratzer

Der Saal platzte fast aus allen Nähten, so viele Besucher waren dabei, als bei der jüngsten Bärnbacher Gemeinderatssitzung am 2. April die Neuwahl des Bürgermeisters auf der Tagesordnung stand. Nachdem sich die SPÖ-Mandatare nach dem Ausscheiden von Bernd Osprian, er wird bekanntlich im Juli in Ernst Meixners Fußstapfen in Voitsberg treten, auf Jochen Bocksruker geeinigt hatten, war nur noch offen, wie viele Stimmen in der geheimen Wahl auf ihn entfallen.

