Ein Mopedauto und ein Pkw kollidierten auf einer Kreuzung am Voitsberger Hauptplatz. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der Unfall verursachte einen längeren Stau © FF Voitsberg/Walter Ninaus

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Mopedauto kam es am Montag Vormittag an einer Kreuzung am Voitsberger Hauptplatz. Grund für den Zusammenstoß war vermutlich die Vorrangmissachtung durch einen der Lenker.

Acht Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Voitsberg und zwei Beamte der Polizei rückten aus. Die Feuerwehr entfernte die beschädigten Fahrzeuge von der Straße und sammelte herumliegende Wrackteile auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, allerdings entstand durch den Unfall ein längerer Stau.

