Wegen Gefahr in Verzug durch Windbruch hat die Stadtgemeinde Köflach ein Betretungsverbot für das Gebiet um den Dechantteich, den Dechantwald sowie die Wanderwege am Grubkogel erlassen.

Das Betreten Wege rund um den Dechantteich und im angrenzenden Dechantwald ist derzeit behördlich verboten © Andrea Kratzer

Während im Katastrophengebiet Piberegg die Aufräumarbeiten nach den schweren Unwettern am Dienstag und am Mittwoch weitergehen, musste die Stadt Köflach nun das beliebte Naherholungsgebiet Dechantteich gegenüber der Therme Nova, die umliegenden Wanderwege sowie die Wege am Grubkogel für Personen sperren.

"Zum Schutz der körperlichen Sicherheit und der Gesundheit von Personen" seien das Betreten dieser Bereiche sowie der Aufenthalt darin verboten. Wer sich nicht an diese Sperre hält, kann "unter Anwendung unmittelbarer behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt aus dem Gefahrenbereich geführt werden". Zudem kann die Bezirkshauptmannschaft Voitsberg dieses Vergehen mit einer Geldstrafe in der Höhe bis zu 3634 Euro bestrafen.

Aufgehoben wird die Verordnung, die am Donnerstag in Kraft getreten ist, "sobald eine Gefahr nicht mehr zu befürchten ist", heißt es darin.