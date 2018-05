Facebook

Der Pegel der Kainach ist kritisch © Katharina Siuka

Im Dauereinsatz befinden sich seit den frühen Morgenstunden die Feuerwehren im Bezirk Voitsberg. So musste etwa in Södingberg bei der Baustelle auf der L315 zwischen Stallhofen und Södingberg Wasser, das in die Baustelle eingedrungen war, in einen Graben umleiten.

"Den kritischen Zustand noch nicht erreicht"

Durch den anhaltenden Starkregen ist der Pegel der Kainach und der umliegenden Bäche stark angestiegen. "Derzeit haben wir den kritischen Zustand noch nicht erreicht, wenn es so weiterregnet, könnte es allerdings bedenklich werden", sagt Klaus Gehr, Kommandant der Voitsberger Feuerwehr.

Der Pegel der Kainach ist stark angestiegen

Starkregen: Entspannung am Nachmittag

Mehrere Keller mussten im Laufe der letzten Stunden bereits ausgepumpt werden. Vor allem im Unterland im Bereich(rund um das Rüsthaus stieg der Grundwasserspiegel bedrohlich an, überschwemmte Keller waren die Folge),undspitzt sich die Lage bereits zu. "Noch sind keine Straßen gesperrt", in Hallersdorf und Södingberg haben wir allerdings schon begonnen Sicherungsarbeiten vorzunehmen, da die Straßen teilweise überschwemmt sind. Wir müssen abwarten, wie es weiergeht. Auf der L317 sieht es ebenfalls kritisch aus", sagt Bereichsfeuerwehrkommandant

Im Laufe des Vormittages, berichtet Friedrich Wölfelmaier von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Graz, können noch zehn bis 15, möglicherweise sogar 20 Liter Regenwasser pro Quadratmeter hinzu kommen. "Im Laufe des Tages entspannt sich der Starkregen aber." Der Meteorologe rechnet damit, dass die Regenmenge ab den frühen Nachmittagsstunden deutlich abnimmt, fünf Liter pro Quadratmeter sind dann noch im Bezirk Voitsberg möglich.

In den Nachtstunden hat es in der Weststeiermark jedenfalls durchgeregnet. In Deutschlandsberg verzeichnete die ZAMG 82 Liter pro Quadratmeter, in der Wetterstation in Köflach waren es 23 Liter, also deutlich weniger. "In den Bergen, etwa auf der Pack, waren es bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Aber das war eher in unbewohntem Gebiet der Fall", sagt Wölfelmaier.

Pegelstand der Kainach: 1,73 Meter in Voitsberg

Aktuell, so liest man auf der Webseite der Hydrographie Steiermark, schießen 132.000 Liter Wasser in der Sekunde im Raum Lieboch durch die Kainach. Normal liegt man hier bei 17.000 Liter. Der Pegelstand der Kainach im Raum Voitsberg hat sich mittlerweile fast verdoppelt und lag bei der letzten Messung um 9 Uhr bei 1,73 Metern. Um 8 Uhr heilt der Pegel der Kainach in Voitsberg bei 1,73 Meter Foto © hydrographie.steiermark.at

Video: Katharina Siuka