Ein seltsam gekrümmter Tischtennistisch und ein Volleyball, mehr braucht es nicht, um TeqVoly zu spielen, eine Trendpostrart, die ihren Ursprung in Ungarn hat. Okay, etwas Technik, quasi Fingerspitzengefühl, wären auch nicht schlecht, um ein paar Ballwechsel zustande zu bringen. Um diese neue Sportart populärer zu machen, war es Fabrizio Albanese vom Volleyballverein VBC Söding ein Anliegen, den großen heimischen Star des Sports nach Söding zu lotsen. Mittwochabend war es soweit, Michael Bachler, der gemeinsam mit Manuel Fellner 2019 Vizeweltmeister wurde, kam zum „Schaukampf“ in die Sporthalle Söding.