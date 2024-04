Lenker nach Vandalenakt im Schlosspark bei Polizeikontrolle aufgeflogen

Junger Autolenker stand in Voitsberg vor Gericht: Er hatte in der Nacht auf 30. Dezember 2023 mit seinem Pkw im Schlosspark Greißenegg in Voitsberg Zäune umgefahren und den Rasen in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden: mehr als 2000 Euro.