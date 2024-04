Geben und nehmen – unter diesem Motto fand vor Kurzem der erste Kleidertauschmarkt der Grünen in Söding-Sankt Johann statt. Der Andrang war erstaunlich groß. So bunt gemischt wie das, was da an den Kleiderständern hing und auf den Tischen lag, so bunt gemischt kamen auch die Besucherinnen und Besucher in den Södinger Festsaal. Gut erhaltene Kleidung hinbringen und „neue“ Stücke mit nach Hause mitnehmen, ist die Idee dieser Tauschmärkte. Von der Strampelhose bis zur Winterjacke, von Seidenblusen bis zum coolen Hoodie, die Auswahl war enorm.

Im Schnitt kauft jeder 60 Kleidungsstücke pro Jahr

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Grünen den Experten Stefan Preininger mit seinem Vortrag „Todschick. Hinter den Kulissen der Bekleidungsindustrie“ in Söding-St. Johann zu Gast. Dort erzählte er, dass jeder Österreicher und jede Österreicherin im Durchschnitt 60 Kleidungsstücke pro Jahr kauft. Je mehr aber dieser Kleiderkaufrausch zunimmt, desto mehr regt sich auch die Gegenbewegung, die das rasche Entsorgen alter Kleidungsstücke einbremsen will, hofft Martin Scheid, Ortssprecher der Grünen in Söding-St. Johann. Die Devise laute: Reparieren und tauschen statt kaufen und wegwerfen.

„Teilen ist etwas zutiefst Menschliches und bietet uns dabei die Möglichkeit, mit Mitmenschen in Kontakt zu kommen, die ähnliche Interessen haben“, betont Scheid. Informationen zu weiteren Kleidertauschmärkten und anderen Terminen zum Thema Nachhaltigkeit findet man online etwa unter nachhaltig-in-graz.at/veranstaltung/.