„Mit Wein und Genuss in den Frühling“, so lautet das Motto der diesjährigen Jahrgangspräsentation der Lipizzanerheimatwinzer am kommenden Freitag und Samstag (5. und 6. April). Jeweils ab 18 Uhr präsentieren elf Weinbauern insgesamt rund 100 Sorten Wein in der Stallhofener Veranstaltungshalle. Pro Tag werden rund 800 Weinliebhaber und Weinliebhaberinnen erwartet.

„Frühlingsgruß“ im Buschenschank

Die „Lipizzanerheimatwinzer“–Gemeinschaft wurde 21013 gegründet und umfasst einen der kleinsten Weinbaubezirke der Steiermark. Auf 50 Hektar Rebflächen werden in Ligist, Krottendorf, St. Johann und Mooskirchen Weine angebaut. Bernhard Dokter, Winzer und Sprecher der Gemeinschaft, kündigt an: „Es wird auch eine großartige kulinarische Begleitung geben, etwa von ‚Culinarius‘ Gerald Knaus, der unter dem Motto ‚Frühlingsgruß‘ ein 4-Gang-Menü anbietet. Außerdem gibt es eine Käseverkostung und wir haben einen richtigen Buschenschank aufgebaut.“

An beiden Tagen wird bis etwa 23 Uhr ausgeschenkt.