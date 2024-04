Jetzt einmal ehrlich: Haben Sie am Montag jemanden in den April geschickt? Bis zu Mittag konnte man sich bekanntlich quasi ungestraft einen Scherz erlauben. So wie das „Jemanden-in-den-April-Schicken“ immer seltener wird, so leiden generell aber viele Bräuche und Traditionen unter Aufmerksamkeitsschwund. Die Junge Generation der SPÖ Köflach zeigte sich allerdings keineswegs als Spaßbremse. In einer Eilmeldung verkündete die Gruppe in den sozialen Medien: „Luxusresort in Piber mit 1. April 2024 eröffnet.“