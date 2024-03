Es war gegen 10 Uhr am Montagvormittag, als ein 91-jähriger Mann in seinen Pkw stieg und im Retourgang aus seiner Einfahrt fuhr. Was er nicht bemerkt hatte, war, dass seine Frau (84) hinter dem Auto stand und von ihm angefahren wurde. Doch es kam noch schlimmer: Er dürfte den Unfall gar nicht bemerkt haben und fuhr einfach weiter.

Es waren Passanten, die die in einer Köflacher Wohngegend am Boden liegende Frau entdeckten und die Rettungskräfte verständigten. Marcel Hausegger, Sprecher des Roten Kreuzes, berichtet: „First Responder und Notarzt waren rasch am Einsatzort, sie haben zunächst auch alles versucht, um das Leben der Frau zu retten. Sie hatte schwere Brustkorb- und Kopfverletzungen.“ Ein Notarzthubschrauber wurde angefordert, dann jedoch wurde dieser Einsatz abgebrochen. „Die Helfer vor Ort konnten nichts mehr tun. Die Verletzungen waren leider einfach zu schwer.“ Die 84-jährige Frau kam an Ort und Stelle ums Leben.