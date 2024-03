In den vergangenen Wochen und Monaten hat die Köflacherin Gabriele Gschiel schon zwei Mal für ordentliches Aufsehen gesorgt. Erst gab sie bekannt, dass sie bei der Gemeinderatswahl 2025 als Spitzenkandidatin für die SPÖ Köflach ins Rennen gehen werde. Kurz darauf verkündete sie ihren überraschenden Abschied als Leiterin von Kunsthaus und Lipizzanerheimatbibliothek in Köflach. Am 8. März hatte sie ihren letzten Arbeitstag. Nun wagt die Weststeirerin den nächsten Schritt und erfüllt sich einen großen Traum: Im Rahmen des Loazkörblmarkts am 23. März präsentiert sie ihr Kinderbuch „Sandy – eine sandbärenstarke Geschichte“ in ihrer Heimat.