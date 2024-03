Die, die die Zeit schon hinter sich haben, erinnern sich oft zurück – ans erste Geld, ans erste Mal Hineinschnuppern in die Arbeitswelt. Ferialjobs sind nach wie vor beliebt, auch bei den Arbeitgebern, denn gerade in den Sommermonaten, wo es oft ein wenig ruhiger hergeht oder eben aufgrund der Urlaubszeit Not am Mann und an der Frau ist, kann man helfende Kräfte gut gebrauchen. Doch ist es nicht schon zu spät, um sich für einen Ferialjob zu bewerben? Wir haben uns im Bezirk Voitsberg umgehört und finden: Da und dort gibt es durchaus noch Chancen auf einen Sommerjob.