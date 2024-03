Am 2. März fanden die alljährlichen Steirischen Meisterschaften im Kickboxen in der Sporthalle Gratkorn statt. Auch der Atus Kickboxclub Köflach startete mit drei Kämpfern in das Turnier. Obmann Gerhard Linhart, der aufgrund einer Verletzung eine längere Wettkampfpause hinter sich hatte, startete bei seinem Comeback im Leichtkontakt in der Gewichtsklasse bis 74 Kilogramm. Dort scheiterte er in einer stark besetzten Gewichtsklasse gegen den späteren Landesmeister Philip Pollheimer in der Vorrunde und belegte somit den vierten Platz.

Marcel Virag ist Vizelandesmeister im Kick Light © Atus Kickboxclub Köflach

Zwei Vize-Landesmeister

Obmannstellvertreter Marcel Wirag kämpfte sowohl im Leichtkontakt als auch im Kick Light bis 84 Kilogramm. Im Leichtkontakt scheiterte er in der Vorrunde knapp nach Punkten und belegte den fünften Platz. Im Kick Light kämpfte sich Wirag bis ins Finale vor. Dort unterlag er nach einem harten Fight und erreichte den zweiten Platz – und wurde somit Vizelandesmeister im Kick Light.

Der noch junge Maximilian Zettl startete im Leichtkontakt bis 63 Kilogramm. Auch er konnte sich souverän bis ins Finale vorkämpfen, verlor dieses jedoch knapp nach Punkten. Somit erreichte auch Zettl den zweiten Platz und ist Vizelandesmeister im Leichtkontakt.

Die Athletinnen und Athleten des Atus Kickboxclub Köflach © Atus Kickboxclub Köflach

Das Aushängeschild der Damen des Köflacher Kickboxclubs, Anja Krobath, war bereits für zwei Disziplinen gemeldet, konnte jedoch aufgrund von Krankheit nicht an den Start gehen. Sie fungierte dafür gemeinsam mit Ehrenmitglied Gerhard Leißner als Coach und hat die bevorstehenden Wettkämpfe schon im Visier.