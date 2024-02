Die massiven Teuerungen und speziell auch die stark gestiegenen Preise für Haustierfutter bringen immer mehr Menschen mit kleinen Einkommen in eine finanziell schwierige Lage. Deshalb hat die KPÖ nach dem Vorbild des erfolgreichen Grazer „Lennymarkt“ auch in der Weststeiermark eine Tiertafel ins Leben gerufen, die hier „Cleomarkt“ heißt. Am Dienstag hat der erste Termin stattgefunden – mit großem Erfolg, wie sich Initiatorin und KPÖ-Gemeinderätin Sabine Wagner freut.

Auch wenn es viele Menschen aufgrund der Teuerung derzeit nicht leicht hätten, solle niemand gezwungen sein, seinen tierischen Begleiter aus Kostengründen weggeben zu müssen, so Wagner. „Der große Andrang zum ersten Cleomarkt hat gezeigt, dass es diese Unterstützung gerade dringend braucht. Viele Menschen waren da, um kostenloses Tierfutter abzuholen. Einige sind sogar extra vorbeigekommen, um Tierfutterspenden abzugeben. Die Rückmeldungen der Leute waren ausgesprochen positiv“, berichtet die Voitsberger KPÖ-Gemeinderätin Sabine Wagner.

KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler und Bezirksgeschäftsführerin Sabine Wagner © KLZ / Rainer Brinskelle

Weiterhin gesucht werden freiwillige Helferinnen und für den Cleomarkt. „Wer mithelfen möchte, kann sich unter 0677-64 02 25 13 oder per E-Mail an cleomarkt@gmx.at melden. Auch über Kontaktaufnahmen für Spenden freuen wir uns natürlich sehr“, fügt Wagner hinzu. Die nächste Tiertafel findet am 28. Mai zwischen 14 und 17 Uhr statt. Die Ausgabe findet in Voitsberg im Hildegard-Burger-Haus in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße 29 statt.