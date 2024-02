Reges Interesse herrschte an der jüngsten Gemeinderatssitzung in Krottendorf-Gaisfeld. Bereits im Vorfeld hatte die SPÖ angekündigt, dem neuen Flächenwidmungsplan nicht zuzustimmen. Um welche Umwidmungen es im Detail geht, wissen zwei Frauen, die am späten Montagnachmittag vor dem Gemeindeamt stehen, zwar nicht, „aber wir sind interessiert, weil es in der Zeitung stand“, begründen sie ihr Kommen. Mehr auf dem Spiel steht für jene, die bauen wollen und nur noch auf den Beschluss des FläWi warten: 170 Bauwünsche wurden von Bürgerinnen und Bürgern abgegeben und begutachtet. Laut Bürgermeister Johann Feichter (ÖVP) wurden bisher 80.000 Euro für die Planung ausgegeben.