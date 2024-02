So hat sich Johann Feichter, Bürgermeister von Krottendorf-Gaisfeld, seinen Abgang bestimmt nicht vorgestellt. Am kommenden Montag – nur drei Tage bevor sein Nachfolger Lukas Vogl angelobt werden soll – könnte ihm die SPÖ-Opposition einen Strich durch eine fast makellose Abstimmungsquote machen. In einer Vorstandsitzung kündigte die Fraktion an, bei der nächsten Gemeinderatssitzung nicht für den neuen Flächenwidmungsplan zu stimmen – das würde die nötige 2/3-Mehrheit platzen lassen.