Der letzte macht das Licht aus – aber in vielen Gaststätten geht es nicht mehr an. Fast jede steirische Gemeinde hat in den letzten Monaten die Schließung eines Traditionswirtshauses vermelden müssen. 16 Insolvenzen mit Passiva von 0,9 Millionen Euro wurden bis gestern, Mittwoch, allein im heurigen Jahr vermeldet – fünf davon in Graz, jeweils drei in Fürstenfeld und Leoben. Im Vorjahr gingen insgesamt 93 Wirtshäuser Pleite, vier mehr als im Jahr davor. René Jonke vom Kreditschutzverband von 1870 stellt fest: „Es ist ein bundesweiter Trend, aber speziell die steirische Gastro-Branche ist seit Jahren unter den Top 3 der Insolvenzen.“ Eine Trendumkehr ist leider nicht in Sicht.