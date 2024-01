Auch mit Helm oder Haube, Handschuhen und Schlittschuhen sollte man sich nicht auf allzu dünnes Eis begeben. Angesichts der niedrigen Temperaturen in den letzten Tagen strahlen die Eislaufplätze in der Lipizzanerheimat aber keine Gefahr aus, im Gegenteil: Bevor es wieder warm wird, nutzen viele die Möglichkeit, auf den Eislaufplätzen in der Region ihre Bahnen zu ziehen.