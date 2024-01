Schon die Eröffnung der 5. Berufs- und Bildungsmesse in der Sporthalle Voitsberg war ein voller Erfolg. Unter dem Motto „Im Galopp in die Zukunft“ präsentieren sich dort 60 Aussteller Hunderten Interessierten. Mit dabei waren alle neun Mittelschulen im Bezirk sowie etliche Betriebe, die Lehrlingsausbildungen anbieten. Neben Gastgeber Bürgermeister Bernd Osprian fanden sich bei der Eröffnung am Freitag auch jede Menge Ehrengäste ein, allen voran die beiden Landesrätinnen Simone Schmiedtbauer und Ursula Lackner sowie die Bürgermeister Roman Neumann (Ligist), Johannes Schmid (Rosental), Kurt Riemer (Maria Lankowitz) und Engelbert Huber (Mooskirchen).