Starker Schneefall sorgte am Freitag vor allem in Kärnten für Probleme, auch auf der Pack kam es auf Kärntner Seite zu einem Schneechaos. Rund zehn bis 15 Zentimeter Neuschnee hat es in den Vormittagsstunden gegeben. Zahlreiche Schwerfahrzeuge blieben im dichten Schneefall auf der Fahrbahn hängen. „Die Lkw sind kreuz und quer gestanden“, berichtet Markus Bratschko von der Autobahnmeisterei Unterwald. Auf der A 2 in Richtung Graz waren zwischen Wolfsberg Nord und Packsattel der Großliedltunnel, der Übelskogeltunnel und der Gräberntunnel wegen hängen gebliebener Fahrzeuge gesperrt.

Ab drei Uhr früh waren die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Unterwald im Schneeräumeinsatz. „Wir haben auch auf der Kärntner Seite mitgeholfen und waren bis Bad St. Leonhard mit unseren Fahrzeugen unterwegs“, erzählt Autobahnmeister Bratschko. Einzelne Behinderungen gab es auch auf steirischer Seite, so war die Auffahrt Steinberg am Vormittag kurzzeitig unpassierbar. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Steinberg musste auch die FF Pack gegen Mittag wegen eines Unfalls ausrücken.