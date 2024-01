Vor mehr als zehn Jahren haben Roswitha Hafen und Maria Gößler in Mooskirchen den Verein „Präventionsteam Schultüte“ ins Leben gerufen, um dem Nachwuchs in Kindergärten und Volksschulen einen positiven Einstieg in den Umgang mit Zahlen zu bieten. Die Mitglieder sind im Auftrag der mathematischen Frühförderung ehrenamtlich tätig.