Die Suche nach neuen Stars läuft in kaum einer Sportart so strukturiert ab wie im Fußball. Ein Weg, große Talente zu finden und zu fördern, sind die vom Österreichischen Fußballbund (ÖFB) initiierten Landesausbildungszentren (LAZ). Neben Weiz, Leibnitz und Judenburg wird seit vielen Jahren auch in Mooskirchen intensiv Jungtalenten auf die Beine geschaut. Damit ist im kommenden Jahr aber Schluss. Der LAZ-Tross wandert weiter und findet in Voitsberg eine neue Bleibe. Der Grund dafür sind Meinungsverschiedenheiten zwischen Bürgermeister Engelbert Huber und dem LAZ-Management.