Seit 32 Jahren rückt Pfarrer Hans Fuchs nach der Heiligen Messe am 26. Dezember aus, um beim Schüttkasten zwischen Pfarrkirche und Gestüt Piber Pferde und Reiter zu segnen. Traditionell wird den Tieren am Stefanitag gesalzenes Brot gereicht. Pfarrer Fuchs hat für die edlen Vierbeiner aber noch eine besondere Köstlichkeit in der Tasche: „Ich darf ihnen gesegneten Zucker geben, für die Reiterinnen und Reiter gibt es ein Stamperl Schnaps.“ Um 9 Uhr beginnt die Messe, im Anschluss findet die Segnung mit musikalischer Untermalung durch die Piberer Weisenbläser statt.