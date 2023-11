Das Bauwerk am Straßenrand der L 344 in Modriach schaut an sich nicht sonderlich spektakulär aus, bei genauerer Betrachtung ist das Umspannwerk Modriach aber durchaus von beachtlicher Bedeutung. Immerhin gewährleistet es die Energieversorgung im Großraum Voitsberg, das heißt neben den Haushalten wird etwa auch die Tunnelkette Herzogberg-, Mitterberg- und Kalcherkogeltunnel versorgt. Ganz abgesehen davon, dass es den durch die bestehenden PV-Anlagen und die Windräder auf der Freiländeralm I hergestellten Strom weiterleitet, ist es eine Investition für die Zukunft.