Unternehmer und Sachbuchautor Roger Rankel gehört zu den Top-Speakern im deutschsprachigen Raum. Am Donnerstag trat er beim Fresh Content Congress in Wien auf, tags darauf war der „Speaker des Jahres 2020“ in der Lipizzanerheimat zu Gast. Auf Einladung von Raiffeisenbank Lipizzanerheimat und Wirtschaftskammer Voitsberg trat der Verkaufs-Experte vor rund 100 Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region beim Business-Frühstück auf.