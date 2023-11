Am Dienstagnachmittag wurden gleich zwei Feuerwehren alarmiert - Ligist und Modriach -, weil ein Auto kurz vor dem Herzogberg-Parkplatz in Fahrtrichtung Kärnten von der Fahrbahn abgekommen war. In dem Wagen mit Wolfsberger Kennzeichen befanden sich vier Personen, von denen sich aber offenbar zum Glück niemand verletzt hatte. „Wir mussten nicht eingreifen“, schildert Oberbrandinspektor Norbert Wach von der Feuerwehr Modriach. Sein Kollege Mark Wibner, HBI in Ligist, spricht ebenfalls davon, nicht eingegriffen zu haben. „Zum Glück ist nichts passiert.“

Der Unfall löste dennoch beträchtliches Einsatzkräfte-Aufkommen aus. Zu den beiden Feuerwehrmannschaften kamen noch zwei Rettungswägen plus ein Kommandofahrzeug, die Polizei und Mitarbeiter der Asfinag.