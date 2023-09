Eine Lösung ist auch nach Jahren nicht in Sicht. Regelmäßig verschickt die Grazer Anwaltskanzlei Benda im Auftrag ihrer Mandanten Erich und Georg Schlatzer Briefe an Autofahrer, die auf dem Privatgrundstück der Brüder in Höfling (Adresse des Kulmgipfels in der Oststeiermark) falsch geparkt haben.