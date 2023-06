Große Erfolge für die Rock 'n' Roller aus St. Ruprecht an der Raab

Die ausverkaufte steirische Meisterschaft in Rock-'n'-Roll-Akrobatik ging am vergangenen Samstag in St. Ruprecht/Raab über die Bühne. Das vorhergesagte "Match" zwischen den Formationen entschied der Veranstalterverein für sich.