Hunde mit kupierten und verstümmelten Ohren, sitzen in viel zu kleinen Zwingern in einem Keller im Bezirk Weiz. So fanden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des "Aktiven Tierschutzes Graz" und des Veterinäramtes Weiz 13 amerikanische Bulldoggen bei einem Züchter vor. Die Hunde waren illegal aus Russland importiert worden und wiesen deutliche Qualzuchtmerkmale auf.