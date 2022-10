"Drollige Augen, kleine Näschen, niedliche Fältchen – So niedlich sie aussehen, so krank sind sie auch" – vermeldet der Aktive Tierschutz aktuell einmal mehr einen Fall von Qualzucht und illegalem Welpenhandel. Amtstierärztin Birgit Plank habe im Bezirk Hartberg eine dubiose "Zucht" Französischer Bulldoggen aufgedeckt. Wegen eines Verdachtsfalls hat man die Welpen genetisch auf ihre angebliche Mutter hin getestet. Resultat: Die Jungtiere stehen in keinem Verwandtschaftsverhältnis zur angeblichen Mutterhündin. Die Baby-Bulldoggen dürften aus dem Ausland importiert worden sein.