"Ich bin immer vom Dorf in die Stadt gefahren, weil ich dort die kreativen Menschen gesucht hab, um gemeinsam Musik zu machen", erzählt Musiker und Produzent Bernhard Wittgruber aus Fladnitz an der Teichalm. Mit dem Almenland Songwriting Camp hat der 43-Jährige Künstlerinnen und Künstler aus Ländern wie Deutschland, Norwegen oder sogar aus Vietnam, aufs Land geholt, Newcomer gefördert und das Event in der Musikerszene etabliert. Heuer findet es bereits zum siebenten Mal statt.