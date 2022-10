Musik liegt in der Luft: Aus jeder Ecke der Pension Elmer in Fladnitz/Teichalm dringen Gitarrenklänge und Gesang. Rund 60 Künstler sind in dieser Woche beim sechsten Almenland-Songwriting-Camp dabei. "Wir haben bis zu 70 Bewerbungen in einer Woche bekommen", erzählt Organisator Bernhard Wittgruber. Jeder, der schon einmal hier war, will wieder kommen. Bei Absagen gab es sogar Tränen.