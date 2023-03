Am Freitag fand in der Bücherei Moser in Graz die Premierenlesung von Colin Hadlers vierten Buch "Exilium" statt. Um die 50 Menschen besuchten die Veranstaltung, die nicht nur lyrisch, sondern auch musikalisch untermalt war.

Eigenes Lied für das Buch

Die Präsentation startet gleich mit dem gleichnamigen Song "Exilium", der von der Tiroler Musikerin Luminya für das Buch geschrieben wurde. Die 22-Jährige ist extra für die Premiere nach Graz gekommen, um live den Titelsong und weitere ihrer Lieder zu präsentieren. Für den Song zum Buch ist auch ein eigenes Musikvideo produziert worden. Aktuell arbeitet Luminya an ihrem Debütalbum.

Nach der musikalischen Eröffnung startet der Weizer, der mittlerweile in Wien wohnt und Publizistik studiert, mit seiner Präsentation. Colin leitet mit Witz und Reimen in das Thema seines Buchs ein. So wirkt selbst die Lesung mehr als ein inszeniertes Stück als eine reine Lesung. Nach der Auflockerung bekommt das Publikum mit dem Prolog einen Auszug des Buchs zu hören.

Einbindung des Publikums

Dass Colin Hadler auch viele Schullesungen macht, merkt man auch daran, dass er in seinen Buchpräsentationen auch das Publikum direkt mit einbindet. So wird dieses Teil der Veranstaltung und beschäftigt sich aktiv mit dem Inhalt des Buches. In dem Cyberthriller geht es um Hacking, Albträume und Entführungen. Diese drei Hauptpunkte bringt Colin mit der Interaktion mit dem Publikum, gepaart mit Humor, den Besucherinnen und Besuchern näher. Zwischendurch gibt es immer wieder eine musikalische Darbietung von Luminya.

Nach der Präsentation haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, ein Exemplar von "Exilium" zu kaufen und von Colin signieren zu lassen. Inklusive unterschriebener Autogrammkarte von Luminya. Colins vorheriges Buch "Ancora" ist übrigens für den Glauser-Krimipreis nominiert.