"Das-Gramm"-Gründerin Verena Kassar: "Jeder Kassenzettel ist ein Stimmzettel"

Verena Kassar war in der Landring Greißlerei in Weiz zu Gast und sprach über ihre beiden Unverpackt-Läden "Das Gramm" und "Das Dekagramm" in Graz. Außerdem gab sie Tipps, wie man ressourcenschonender lebt.