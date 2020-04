Mehr als drei Wochen musste die Grazerin Melanie Pendl in einem peruanischen Hostel in Quarantäne verbringen, nachdem zwei Gäste positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Vergangenen Montag landete sie schließlich in Frankfurt. Auf der Zugfahrt nach Graz wurde sie nicht kontrolliert.

Melanie Pendl (rechts) konnte über einen von Deutschland organisierten Rückholflug aus Peru ausreisen © KK

Mehr als drei Wochen saß die Grazerin Melanie Pendl, die ursprüglich aus Hofstätten an der Raab stammt, in einem Hostel in Cusco, Peru, in Quarantäne. Die 26-Jährige wollte als Rucksacktouristin zwei Monate lang durch Bolivien, Peru und Ecuador reisen und wurde vom Corona-Lockdown sowie von zwei Covid-19-Fällen in ihrer Unterkunft überrascht.