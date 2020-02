Facebook

Das Weizer MRT Ärzteteam © Herwig Heran

Im Radiologischen Zentrum Weiz gab es doppelten Grund zum Feiern. Seit einem Jahr gibt es Magnetresonanztomographie Untersuchungen in Weiz und seit 1.Jänner gibt es jetzt auch einen Kassenvertrag. Darüber freute sich Robert Zöhrer, der mit Helmut Fauster und Thorsten Maier das Ärzteteam des MRT Institutes bildet. Am Freitag wurde zu „1 Jahr Magnetresonanztomographie in Weiz“ in das Radiologische Zentrum im MED- Zentrum Weiz eingeladen.Zu dieser Feier kamen auch der Obmann der Österreichischen Gesundheitskassen Steiermark Vinzenz Harrer, Bürgermeister Erwin Eggenreich und Bezirkshauptmann Rüdiger Taus , sowie der ehemalige Leiter der Radiologie Manfred Thalhammer, der Vorkämpfer für das MRT Gerät in Weiz, sowie zahlreiche Ärzte und Gäste aus der Region.