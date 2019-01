Ab 5. Februar kann man auch im Bezirk Weiz MR-Untersuchungen machen lassen. Das Gerät wurde am Dienstag in Weiz angeliefert und wird derzeit installiert.

Das mehrere Tonnen schwere Gerät wurde gestern angeliefert und wird jetzt installiert. © Stadtgemeinde Weiz

Der – überparteiliche – Einsatz von Politikern und Interessensvertretern aus dem Bezirk hat sich also ausgezahlt: Gestern wurde im Institut für Computertomographie in Weiz (künftig CT/MRT-Institut Weiz) ein MR-Gerät eingebaut. Am 5. Februar startet man mit den Untersuchungen, zu denen man sich ab Mittwoch, 23. Jänner, anmelden kann: Tel. (03172) 41 307. Die Freude ist groß. „Ich bedanke mich bei der Plattform ,Ein MR für den Bezirk Weiz‘ und insbesondere bei Vinzenz Harrer und Landeshauptmannstellvertreter Michael Schickhofer. Das ist ein Erfolg aller“, meint der Weizer Bürgermeister Erwin Eggenreich.

