Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Bergrettung Fladnitz/Teichalm

Eine Radfahrerin stürzte schwer und riss in Nechnitz (Gemeinde Fladnitz/Teichalm) zwei Wanderer den Hang hinunter, sie wurden schwer verletzt - das war die Übungsannahme bei der großen gemeinsamen Übung von Bergrettung Fladnitz und Rotem Kreuz Passail. Die Bergrettung und das Rettungsteam des Roten Kreuzes stiegen zu den Verunfallten hinab, führten die Erstversorgung durch und bauten sogar eine provisorische Seilbahn, um die Verletzten in einer Berge-Trage zu den Fahrzeugen zu bringen. Das sehr steile und unwegsame Gelände stellte sich dabei als große Herausforderung dar. An dieser Übung beteiligten sich neun Mitglieder der Bergrettung und 13 der Rot-Kreuz-Ortsstelle Passail. Das Fazit: Übungsverlauf und Zusammenarbeit sind gut gelungen. Hier einige Bilder: