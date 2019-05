Die Bergrettung Fladnitz an der Teichalm versorgte die verletzte Frau und transportierte sie mit einer Universaltrage ab.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bergretter transportierten die verletzte Frau mit einer Universaltrage ab. © Bergrettung Fladnitz/Teichalm

Am Dienstagnachmittag wurde die Bergrettung Fladnitz an der Teichalm zu einem Einsatz gerufen: Eine 58-Jährige hatte sich beim Abstieg vom Hochlantsch am Knöchel verletzt.