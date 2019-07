Die Notschlafstelle Biwak in Weiz zieht um und sperrt für drei Wochen. Eine kurze Bilanz nach gut einem Jahr seit Eröffnung. Und: Auch Streetwork wandert weiter.

Geschäftsführer Andreas Raith-Pretterhofer, Sarah Weber (Streetwork), Margot Oberer (Biwak) vor der neuen Bleibe in der Weizer Mühlgasse © KK

Zwei soziale Einrichtungen des Bezirkes und der Stadt Weiz sind demnächst unter einem Dach: in der Mühlgasse 16 in Weiz (siehe Bild) wird derzeit noch hergerichtet und renoviert, ab 1. August schon werden dort die beiden Streetworkerinnen Anna Rüscher und Sarah Weber ihre Kontaktstelle einrichten. Das heißt, dort können Jugendliche hinkommen und sich einfach aufhalten oder Beratung in Anspruch nehmen (siehe Infokasten).