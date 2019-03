Die zwei neuen Streetworkerinnen in Weiz stellen sich heute in ihrer Kontaktstelle, dem grauen Turm in der Radmannsdorfgasse, vor. Sie erzählen über ihre Arbeit.

Streetworkerinnen Anna-Maria Rüscher und Sarah Weber (rechts), Andreas Raith-Pretterhofer © Ulla Patz

Die Jugendlichen, die sich in Weiz bewegen, haben neue Ansprechpartnerinnen: Anna-Maria Rüscher und Sarah Weber sind die neuen Streetworkerinnen in der Stadt. Ihr Kontaktbüro, das Jugendliche während der Öffnungszeiten (siehe Infokasten) jederzeit besuchen können, bleibt gleich – im grauen Turm in der Radmannsdorfgasse 26. Wer das noch nicht gesehen hat, hat am Donnerstag, 21. März, die beste Gelegenheit dazu: von 11 bis 13 Uhr gibt es dort einen „Tag der offenen Tür.“

