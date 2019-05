Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In den Nächten auf Dienstag und Mittwoch wurde auf den Obstplantagen geräuchert und frostschutzberegnet © KK

Über eine Nebelwolke über der Stadt Weiz am Mittwoch in der Früh klagte ein Leser: „Das war mir nicht ganz geheuer und stank auch nicht wenig“, beschwerte er sich bei der Redaktion und möchte wissen, ob es Bauern nicht möglich wäre, ihr Obst mit Wasser zu schützen. Tatsache ist, dass in der Nacht auf Dienstag und Mittwoch in den Apfelplantagen rund um Weiz, Mitterdorf und im Bereich Hofstätten und St. Margarethen frostschutzberegnet und „geräuchert“ wurde, sagt Johann Rath, Sekretär der Landwirtschaftskammer Weiz.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.